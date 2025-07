Ricostruzione Ucraina Meloni | Chi ha finanziato macchina da guerra russa non deve beneficiarne – Il video

In un momento storico cruciale, la ricostruzione dell'Ucraina si trasforma in una battaglia di giustizia e responsabilità. Chi ha sostenuto la macchina da guerra russa non dovrebbe trarne beneficio, poiché il nostro impegno è volto a garantire che solo coloro che hanno rispettato i principi di solidarietà e legalità possano partecipare a questo importante processo di rinascita. La sfida ora è preservare integrità e equità nel percorso di ricostruzione, perché il futuro si costruisce con giustizia e onestà.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Penso che dovremmo tenerne conto in futuro di chi ha fatto tutto ciò che poteva per impedire questa barbarie e chi invece non l'ha fatto. Ed è per questo che, come è scritto anche nella dichiarazione dei Ministri delle Finanze del G7, noi vogliamo lavorare con l'Ucraina anche per non consentire che della ricostruzione possano beneficiare anche quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina da guerra russa" così la premier Meloni intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev.

