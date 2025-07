Ufficiale | Edin Dzeko è un nuovo giocatore della Fiorentina

Edin Dzeko, ex stella della Roma e ora nuovo acquisto della Fiorentina, torna in Serie A con entusiasmo e determinazione. Dopo aver concluso la sua esperienza al Fenerbahçe, il bosniaco classe 1986 ha firmato un contratto fino al 2026, con possibilità di rinnovo automatico. La sua esperienza e leadership saranno senza dubbio un valore aggiunto per i viola, pronti a rilanciarsi nel massimo campionato italiano. Nell’ultima stagione in Turchia, Dzeko ha...

Edin Dzeko, ex attaccante della Roma, torna in Serie A e lo fa con la maglia della Fiorentina. L' attaccante bosniaco classe 1986 ha firmato con il club viola a parametro zero, dopo la conclusione dell'esperienza al Fenerbahce. Come comunicato ufficialmente dalla società , Dzeko ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico fino al 2027 al verificarsi di determinate condizioni. Nell'ultima stagione in Turchia ha totalizzato 53 presenze, 21 gol e 8 assist. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter, mettendo a referto 369 reti e 153 assist.

