Contenuti giornalistici online l’Europa contro Meta riflette sul sistema italiano di compenso

L’Europa si confronta con Meta sul valore delle notizie online, mettendo in discussione il sistema italiano di compenso agli editori. Secondo l’Avvocato dell’UE, le piattaforme non dovrebbero sfruttare gratuitamente le notizie, sostenendo che il modello italiano, se favorisce accordi liberi, è legittimo. Un dibattito che apre nuove sfide per il mondo digitale e l’informazione. Leggi tutto per scoprire come si evolve questa importante disputa.

Meta contesta il regolamento dell'Agcom italiana che impone alle piattaforme internet di corrispondere agli editori un equo compenso per i prodotti giornalistici online, sostenendo che violi la direttiva europea sul diritto d'autore. La Corte Ue si esprimerà

Editoria, sull’equo compenso imposto dall’Agcom a Meta arriva la decisione della Corte in giustizia Ue. Che cosa può cambiare - Meta contesta il regolamento dell’Agcom italiana che impone alle piattaforme internet di corrispondere agli editori un equo compenso per i prodotti giornalistici online, sostenendo che violi la dirett ... Riporta milanofinanza.it

