L’Unione europea sarà sempre un fedele alleato per l’Ucraina

L'Unione Europea riafferma il suo impegno incrollabile a sostenere l’Ucraina, dimostrando che la solidarietà e la cooperazione sono le armi più potenti contro l’aggressione. Durante la Ukraine Recovery Conference 2025 a Roma, la presidente Ursula von der Leyen ha ribadito il ruolo di partner affidabile, sottolineando come insieme possiamo costruire un futuro di pace e progresso. La nostra determinazione è più forte che mai.

Pubblichiamo il discorso integrale tenuto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la Ukraine Recovery Conference 2025 a Roma Presidente del Consiglio Meloni, Presidente Zelensky, Cara Olena, Cari colleghi, Ricordo bene la prima Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, tre anni fa. Era solo pochi mesi dopo che la Russia aveva scatenato distruzione e spargimento di sangue, su una scala che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Ricordo il dolore del popolo ucraino. Ma ancora più vividamente ricordo con quanta rapidità si sia rialzato e abbia iniziato a ricostruire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Unione europea sarà sempre un fedele alleato per l’Ucraina

In questa notizia si parla di: europea - ucraina - unione - sarà

Difesa europea, a Roma si riuniscono i big five d’Europa per fare il punto su Ucraina e industria - A Roma si riuniscono i big five d'Europa per discutere di Ucraina e industria della difesa. Per due giorni, la capitale italiana ospita i ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, che approfondiranno temi cruciali e strategici, in un contesto di crescente attenzione per la sicurezza europea.

Ue e Ucraina pronte a firmare un nuovo accordo commerciale; Ucraina, quale sarà la strategia europea dopo il vertice di Parigi e i nodi da sciogliere; Blog | Se l'Ucraina entra in Ue il disastro sarà completo: a Trump le terre rare, a noi la ricostruzione.