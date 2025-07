Quanti soldi ha davvero il Napoli?

Da fuori sembra un epilogo naturale: il Napoli si conferma una potenza inarrestabile, ma quanto davvero vale economicamente questa squadra? È il momento di scoprire quanti soldi ha davvero il club azzurro, tra investimenti, patrimonio e capacità di attrarre sponsor. Perché dietro ai successi sul campo, si nasconde un mondo di numeri che fanno la differenza nel calcio moderno e che svelano la vera forza del Napoli.

Il secondo scudetto in tre anni è stato suggellato, a Napoli, da una prova di forza vista raramente nel contesto della Serie A. Il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a convincere Antonio Conte a non uscire dal contratto e a tornare alla Juventus, il “club della vita” del tecnico pugliese e il cui approdo sembrava talmente scontato da aver colto la stessa dirigenza della Juventus impreparata. Da fuori sembra un epilogo naturale: la squadra scudettata che trattiene il tecnico nonostante la corte della quarta in classifica. In superficie sembra una cosa scontata, ma dimostra come siano stati scardinati gli equilibri di potere della Serie A. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com