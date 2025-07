La forza di una donna anticipazioni dal 14 al 18 luglio | la polizia fa irruzione a casa di Bahar lei rischia di provocare un incendio

Prepariamoci a vivere un'altra settimana emozionante con "La forza di una donna". Dal 14 al 18 luglio, le puntate ci terranno col fiato sospeso tra colpi di scena e momenti di grande intensità: la polizia fa irruzione a casa di Bahar, rischiando di scatenare un incendio, mentre Nisan conquista il primo premio in un concorso scolastico. Cosa accadrà nel prosieguo della storia? Scopriamolo insieme, perché questa serie non smette mai di sorprenderci.

La sesta settimana di programmazione della nuova serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ) si preannuncia ricca di colpi di scena. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 luglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 18 luglio. Successo per Nisan, che grazie a una poesia sulla madre vince il 1° premio in un concorso scolastico, aggiudicandosi un computer e alcuni libri. Il desiderio di aiutare economicamente Bahar però la spinge a rinunciare al computer. Nisan chiede così ad Arif di aiutarla a venderlo. I problemi economici non sono però l’unica preoccupazione di Bahar, che poco dopo si trova a dover affrontare l’arrivo della polizia a casa sua. 🔗 Leggi su Superguidatv.it