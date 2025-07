Tenta di rubare uno scooter e si getta in un canale per fuggire | arrestato 20enne

Un tentativo di furto sventato si è trasformato in una rocambolesca fuga a Sesto Fiorentino, dove un giovane tunisino di 20 anni ha cercato di scappare gettandosi in un canale. La sua audace parabola si è conclusa con l’arresto, grazie all’azione tempestiva delle forze dell’ordine. Un episodio che evidenzia come anche i tentativi più audaci possano essere fermati sul nascere, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge.

Firenze, 10 luglio 2025 – A Sesto Fiorentino un 20enne di origine tunisina è stato arrestato per tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti, che stavano effettuando un normale servizio di controllo del territorio, mentre armeggiava con i cavi di uno scooter in sosta, parcheggiato in via Lucchese, nel chiaro tentativo di rubarlo. Quando il giovane malvivente si è accorto che gli uomini in divisa si stavano avvicinando ha provato a scappare, gettandosi nel canale Fosso Osmannoro. Raggiunto immediatamente dai poliziotti il 20enne ha iniziato a colpirli con calci e pugni: uno degli agenti ha riportato alcune escoriazioni superficiali, giudicate guaribili in tre giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenta di rubare uno scooter e si getta in un canale per fuggire: arrestato 20enne

In questa notizia si parla di: scooter - canale - arrestato - 20enne

Incidente a Caprarola tra scooter e suv: morto il poliziotto Silvano Canale, gravissima sua moglie - Un tragico incidente a Caprarola ha stravolto le vite di tante persone: il poliziotto Silvano Canale, vittima dell'incidente tra scooter e SUV, lascia un vuoto incolmabile.

E’ stato trovato senza vita in un canale a Lago Patria, il corpo di un 30enne di Giugliano in Campania, evaso dai domiciliari e scomparso nel nulla da... Vai su Facebook

Tenta di rubare uno scooter e si getta in un canale per fuggire: arrestato 20enne; Sorpreso ad armeggiare su una moto in sosta: scappa gettandosi in un canale, arrestato 20enne; Sorpreso mentre cerca di rubare un motorino, tenta la fuga tuffandosi nel canale Osmannoro.

Tenta di rubare uno scooter e si getta in un canale per fuggire: arrestato 20enne - Firenze, 10 luglio 2025 – A Sesto Fiorentino un 20enne di origine tunisina è stato arrestato per tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Da msn.com

Ingegnere gambizzato per rubargli lo scooter, arrestato un 20enne - RaiNews - Ingegnere gambizzato per rubargli lo scooter, arrestato un 20enne Insieme ad un 17enne, già fermato lo scorso mese di settembre, tentò la rapina ad un 32enne presso un distributore di carburante. Lo riporta rainews.it