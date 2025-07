A Mirabilandia giornata dedicata a donatori sangue e plasma italiani

Preparati a vivere un’esperienza unica: domenica 13 luglio, Mirabilandia si trasforma in un grande gesto di solidarietà con l’ottava edizione di Mirabilavis. Un’occasione speciale per ringraziare i donatori di sangue e plasma italiani, ma anche per chi desidera scoprire il valore del dono. Un giorno all’insegna di divertimento e solidarietà, perché insieme possiamo fare la differenza. Non mancare!

(Adnkronos) – Torna a Mirabilandia l’evento Mirabilavis, la giornata dedicata ai donatori di sangue e plasma italiani, di Avis o di qualunque altra associazione o federazione del dono, e a chi desidera diventarlo. L’appuntamento dell’ottava edizione è per domenica 13 luglio. Durante la giornata i volontari Avis saranno presenti nel Parco divertimenti più grande d’Italia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La giornata del 13 luglio a Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, è dedicata ai donatori di sangue e plasma!

