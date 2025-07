Roma maestro di taekwondo arrestato per violenza sulle allieve Dal 2023 gli abusi approfittando della fiducia delle famiglie

Roma, 10 luglio 2025 – Un maestro di taekwondo romano, 38 anni, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata, dopo aver abusato delle sue allieve minorenni. La drammatica scoperta è nata dalla denuncia di una madre insospettita dai comportamenti strani della figlia, dando avvio a indagini rigorose coordinate dalla Procura di Roma. La vicenda ha scosso la comunità, evidenziando la necessità di maggiori controlli e tutela delle giovani vittime.

Roma, 10 luglio 2025 - Un maestro di taekwondo, approfittando della fiducia dei genitori, avrebbe abusato delle allieve minorenni: arrestato per violenza sessuale aggravata un 38 enne romano. A smascherare l'istruttore è stata la denuncia di una delle mamme delle piccole, insospettita dai comportamenti anomali della figlia. Così sono iniziate le indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Roma, che hanno portato alla luce un quadro di violenze, ripetute sistematicamente, all'interno del centro sportivo o nell'autovettura che l'uomo, che aveva la piena fiducia delle famiglie, usava per riaccompagnarle a casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma, maestro di taekwondo arrestato per violenza sulle allieve. Dal 2023 gli abusi, approfittando della fiducia delle famiglie

