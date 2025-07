Lavoro Forlani Inapp | Adeguare risorse umane per rafforzare sistema investimenti

L'investimento nelle risorse umane è il cuore pulsante di un sistema produttivo forte e competitivo. La formazione continua rappresenta la chiave per affrontare sfide complesse legate all'innovazione tecnologica, alle trasformazioni organizzative e alla crescita delle relazioni con fornitori e clienti. Solo attraverso un rafforzamento delle competenze possiamo garantire un futuro sostenibile e dinamico. La capacità di adattarsi e innovare è, quindi, la vera forza del nostro sistema economico.

