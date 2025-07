L' ultimo addio a Wanda Apicella | il silenzio che ci riguarda tutti

L'ultimo addio a Wanda Apicella ci investe di un silenzio profondo e universale. In quella chiesa vuota, tra banchi abbandonati e madri in lacrime, si intrecciano dolore e assenza: il suo volto, giovane e triste, racconta una storia di solitudine e incomunicabilità. Quarantacinque anni di vita spezzata, un'esistenza che chiedeva solo di essere vista e ascoltata. È tutto qui, eppure così tanto da riflettere.

Aiello del Sabato - Chiesa di San Felice Martire. Una chiesa vuota, un banco lasciato a metà, due madri che piangono in silenzio. È tutto qui il funerale di Wanda Apicella. Quarantacinque anni, madre, sola. Morta per assenza. Non di ossigeno, ma di sguardi. Non di amore, ma di voce. Aveva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it