LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo tiene a debita distanza i fuggitivi

Il Tour de France 2025 entra nel vivo, tra emozioni e sfide senza esclusione di colpi. Oggi, la corsa si svela in una tappa che appassiona milioni di appassionati, con il gruppo che tiene a distanza i fuggitivi e un pubblico entusiasta che riempie le strade. Rimanete con noi per non perdere neanche un istante di questa spettacolare giornata di ciclismo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 Una splendida cornice di pubblico accompagna i corridori lungo le strade del Tour de France. Si respira passione in ogni paesino ed in ogni centro abitato attraversato dal plotone. 15:30 Crescono le chance per gli 8 uomini in avanscoperta. Fuga composta da atleti di primissimo livello e Pogacar che non si dannerà l’anima nel tentativo di conservare il simbolo del primato. 15:27 Continuano senza sosta i molteplici saliscendi previsti durante la sesta frazione. Di pianura neanche l’ombra. 15:24 Meno di 80 km all’arrivo. Cala l’andatura del gruppo, che ha affrontato la discesa in maniera tranquilla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo tiene a debita distanza i fuggitivi

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - tappa

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE Sesta Tappa: Vai su X

Tour de France, il belga Evenepoel vince la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen. Il video Secondo Pogacar a 16" dal vincitore. Segui ogni tappa in diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/video/2025/07/ciclismo-tour-de-france-mat Vai su Facebook

Tour de France, la 6^ tappa LIVE; Diretta 6 tappa Tour de France 2025; Tour de France, Caen-Caen: Pogacar fenomeno in giallo. Evenepoel vince la crono, crollo VdP e Vingegaard.

LIVE Tour de France: sesta tappa, Bayeux-Vire Normandie. VdP prova a insidiare il trono di Pogacar - Una frazione molto mossa, quella odierna, con un tracciato da classica del Nord sugli strappi e sulle colline della Normandia. Da gazzetta.it

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Bayeux – Vire Normandie: orari TV, percorso e favoriti - Sesta tappa del Tour de France 2025 e frazione che ritorna con un tracciato tradizionale dopo la cronometro di ieri ... Scrive fanpage.it