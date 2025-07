Ucraina Zelensky | Servono più finanziamenti per la difesa aerea

Durante la Ukraine Recovery Conference di Roma, il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l’urgente necessità di aumentare i finanziamenti per la difesa aerea: “Servono nuovi missili e sistemi di difesa”, ha affermato. È un appello diretto ai partner internazionali affinché sostengano con maggiori fondi e investimenti la resilienza dell’Ucraina, questione cruciale per garantire la sicurezza e la sovranità del paese nel difficile contesto attuale.

“Servono nuovi missili, nuovi sistemi di difesa. Incoraggio i partner ad aumentare i fondi e gli investimenti”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso del suoi intervento alla Ukraine Recovery Conference di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Servono più finanziamenti per la difesa aerea"

Ucraina: Zelensky, Russia continua a uccidere, servono sanzioni più severe - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la continua violenza russa, confermando la morte di nove civili in un recente attacco nella regione di Sumy.

