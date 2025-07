Fabian Ruiz l' imprescindibile sempre sottovalutato

Nella lista dei convocati della Spagna per il Mondiale in Qatar, con Luis Enrique in panc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fabian Ruiz, l'imprescindibile sempre sottovalutato

In questa notizia si parla di: fabian - ruiz - imprescindibile - sottovalutato

Fabian Ruiz a Sky: «L’Inter è forte, ma noi guardiamo noi stessi! Scudetto Napoli? Tifo per loro, se lo meriterebbero…» - Fabian Ruiz, intervistato da Sky Sport, ha commentato la sfida tra Inter e Napoli, sottolineando la loro forza ma concentrandosi su se stessi.

"Fabian Ruiz è estremamente sottovalutato": tutti i segreti della ... - "Se Fabian si chiamasse diversamente, tutte le persone parlerebbero continuamente di quanto è forte. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Napoli, Fabián Ruiz più lontano: la Juve, l'ipotesi fuori rosa come Milik e le cifre per l'addio - Come è noto la Serie A avrà inizio già dal prossimo 13 agosto, così il mercato vede già i suoi primi. calciomercato.com scrive