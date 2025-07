Roma arrestato maestro di taekwondo | abusava delle sue allieve minorenni

Una triste notizia scuote Roma: un maestro di taekwondo di 38 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato delle sue giovani allieve durante un centro estivo a Pietralata. La sua figura, fino a poco tempo fa considerata esempio di disciplina e passione, si è rivelata invece un luogo oscuro di inganno e violenza. È fondamentale riflettere su come proteggere i più vulnerabili e rafforzare i controlli nelle attività dedicate ai minori.

Un maestro di arti marziali di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché sospettato di aver abusato di alcune sue allieve, minorenni, a Roma. I genitori le avevano iscritte ad un centro estivo in zona Pietralata, grazie al passaparola sulla qualità dei corsi, ignorando quello che l’uomo invece avrebbe fatto alle ragazzine. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, ora in carcere, era riuscito a carpire la fiducia dei genitori, tanto da aver affidate le minori anche in occasione di incontri sportivi fuori sede. Come è partita l’inchiesta. Secondo quanto emerso dal lavoro degli investigatori del commissariato Porta Pia e dai Carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso l’uomo era arrivato a manipolare talmente tanto le menti delle sue giovani allieve da riuscire a far tenere le famiglie coinvolte all’oscuro. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: roma - arrestato - maestro - allieve

Guidonia Montecelio (Roma), organizza festa di compleanno mentre si trova ai domiciliari: arrestato - A Guidonia Montecelio, un giovane festeggia il suo compleanno nonostante si trovi ai domiciliari. L'evento festivo, accompagnato da rumori molesti, ha attirato l'attenzione di un vicino, che ha segnalato la situazione tramite l'app YouPol, portando all'arresto del giovane.

Abusava delle allieve, arrestato maestro arti marziali a Roma; Roma, arrestato maestro di taekwondo: abusava delle sue allieve minorenni; Roma, maestro di taekwondo arrestato per violenza sulle allieve. Dal 2023 gli abusi, approfittando della fiducia delle famiglie.

Roma, maestro di taekwondo arrestato per violenza sulle allieve. Dal 2023 gli abusi, approfittando della fiducia delle famiglie - La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una misura cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata per un 38enne romano ... Segnala quotidiano.net

Roma, maestro di taekwondo abusa delle allieve minorenni: la fiducia dei genitori, le violenze e la terribile scoperta - Un maestro di arti marziali di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. msn.com scrive