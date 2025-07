Assalti alle ditte orafe arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato

Un nuovo capitolo si aggiunge alla lotta contro il crimine organizzato nel settore orafo: nella zona di Monaco di Baviera è stato catturato un ricercato, protagonista di una serie di furti in aziende d’oro e argento. L’operazione, coordinata dalla procura di Arezzo, rappresenta un passo importante per smantellare questa banda d’assalitori. La giustizia fa un altro passo avanti per proteggere il prezioso patrimonio italiano.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Arrestato nella zona di Monaco di Baviera il ricercato nell'ambito dell'Operazione 'Lancia d'Argentò coordinata dalla procura di Arezzo per smantellare la banda responsabile di numerosi furti a aziende orafe nel 2024, una vera piaga con colpi di oro e argento in serie. L'uomo, sfuggito alla cattura il 24 aprile scorso in Romania - quando furono arrestati altri quattro connazionali per le stesse accuse degli assalti alle ditte aretine -, è stato localizzato e bloccato grazie alla collaborazione tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il Servizio S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalti alle ditte orafe, arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato

In questa notizia si parla di: assalti - ditte - orafe - zona

Assalti alle ditte orafe, arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato; Colpo notturno in una ditta orafa: 60mila euro tra bottino e danni; Fallito il primo assalto del 2025 alle aziende orafe: l'immagine del ladro con la mazza in azione alla CM.

Assalti alle ditte orafe, arrestato nella zona di Monaco di Baviera un ricercato - L’arresto nell'ambito dell'Operazione 'Lancia d'Argentò coordinata dalla procura di Arezzo per smantellare la banda responsabile di numerosi furti a aziende orafe nel 2024, una vera piaga con colpi di ... Riporta lanazione.it

Assalti alle aziende orafe, catturato in Germania l'ultimo componente della banda - Operazione “Lancia d’Argento”: arrestato nella regione di Monaco di Baviera il latitante accusato di aver preso parte ai raid contro le ditte di Arezzo e Civitella della Chiana. Secondo arezzonotizie.it