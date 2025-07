Meloni | Alle imprese dico non abbiate paura di investire nella ricostruzione dell' Ucraina – Il video

Nel cuore di Roma, la premier Meloni invita le imprese a superare ogni timore e abbracciare il potenziale della ricostruzione in Ucraina. Un appello coraggioso che trasmette fiducia e opportunità , sottolineando come investire sia un atto di pace e sicurezza condivisa. La sfida è aperta: investire nella ricostruzione significa costruire un futuro solido per tutti.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Il messaggio che lanciamo agli investitori è semplice: non abbiate paura, investire non è un azzardo, è investimento sulla pace e sulla sicurezza dei nostri cittadini. Noi saremo al vostro fianco" così la premier Meloni intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

