Retegui coperto d’oro in Arabia e l’Italia perde il suo centravanti

Il mercato calcistico sorprende ancora: Mateo Retegui lascia l’Italia per l’Al Qasdiah, portando a casa un ingaggio da sogno e un record di plusvalenza per l’Atalanta. Una mossa che dimostra come anche in Italia si possano creare opportunità vincenti, ma soprattutto, apre uno squarcio sulle strategie emergenti nel mondo del calcio internazionale. È questa la magia di un mercato sempre più globale e ricco di sorprese.

Mateo Retegui va all'Al Qasdiah in Arabia Saudita. Una storia di mercato in cui vincono tutti o quasi. Ride certamente il giocatore, che firma un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione che è dieci volte superiore a quello sottoscritto nell'estate 2024 sbarcando all'Atalanta dal Genoa. E sorride l'Atalanta cui è destinato un bonifico da 68 milioni di euro, con annessa plusvalenza da circa 50 maturata nell'arco di un solo anno. Un record o quasi. Impossibile dire di no alla corte saudita, sia per il calciatore che per il club. Uno di quei win-win non infrequenti nella storie del calciomercato, soprattutto ora che gli arabi sono tornati a far sul serio, e l'età media di chi sceglie di trasferirsi nel deserto rinunciando al calcio europeo si va abbassando.

