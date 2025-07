Allerta in Europa | friggitrice ad aria venduta su Amazon ritirata per rischio scosse e incendio

Allerta urgente in Europa: una friggitrice ad aria Cecotec modello 04982, venduta su Amazon e altri canali online, è stata ritirata dal mercato a causa di un grave rischio di scosse elettriche e incendi. Il produttore ha immediatamente disposto il ritiro e i rivenditori stanno contattando i consumatori per restituirla. La sicurezza prima di tutto: se possiedi questo apparecchio, agisci subito e verifica le istruzioni per la restituzione. Continua a leggere.

