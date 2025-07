A Vigevano si sapeva già alle 11.30 La rivelazione dell' avv Lovati sull' omicidio di Chiara Poggi

A Vigevano, già alle 11:30 del 24 aprile, si sapeva della rivelazione dell’avvocato Lovati sull’omicidio di Chiara Poggi. Quel tragico caso, avvenuto nel 2007 a Garlasco, torna sotto i riflettori con la riapertura delle indagini e l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio. Gli investigatori lavorano con il massimo riserbo, ma nuove ombre si addensano su uno dei delitti più discussi della Lomellina.

Il 13 agosto 2007, in una delle villette di via Pascoli a Garlasco, nel cuore della Lomellina pavese, veniva uccisa Chiara Poggi. La procura di Pavia, nel suo nuovo corso, ha ottenuto dal gip l'autorizzazione alla riapertura delle indagini e ora nel registro degli indagati è stato iscritto Andrea Sempio. Gli investigatori stanno lavorando per lo più sotto segreto istruttorio, le uniche informazioni arrivano dall'incidente probatorio ma sono comunque frammentarie. Tuttavia, come ha fatto notare qualche "tecnico" del settore giuridico, in questo processo sono saltati tutti gli schemi. Gli avvocati sono spesso in televisione, i programmi fanno a gara per averli, ma talvolta sparigliano le carte con astuzia, come ha fatto Massimo Lovati nell'ultima puntata di Zona Bianca andata in onda mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it