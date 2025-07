Gravina | Retegui? Dispiace perderlo ma è il mercato Mondiale senza se e senza ma

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, affronta con sincerità il delicato momento del calcio italiano, sottolineando come la perdita di Retegui sia inevitabile nel mercato globale. «Dispiace perderlo», ammette, ma ribadisce: «È il mercato, senza se e senza ma». Una riflessione che apre un dibattito cruciale sulla nostra capacità di trattenere i talenti e rilanciare il calcio italiano nel panorama mondiale.

