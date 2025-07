Cartellone pubblicitario viene giù e finisce sulla strada | non ci sono feriti

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il cartellone pubblicitario di grande dimensioni si è abbattuto sulla strada a Brindisi, bloccando temporaneamente il traffico ma senza causare danni alle auto o alle persone. La scena ha destato attenzione tra i passanti e le autorità, che stanno ora indagando sulle cause dell'accaduto, rafforzando l'attenzione sulla sicurezza urbana e sulla manutenzione dei materiali pubblicitari.

BRINDISI - Non ha danneggiato alcuna auto ma, soprattutto, non ha ferito nessuno. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio 2025, un cartellone pubblicitario è caduto in via Villafranca, a Brindisi, davanti al cortile della scuola "Marco Pacuvio". È accaduto all'altezza dell’incrocio con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it