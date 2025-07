Spaccia ai domiciliari | arrestato Il giudice lo rimette ai domiciliari

Un episodio che svela un inquietante esempio di come l’inganno possa infettare anche le misure cautelari. Il 35enne pakistano, sotto i domiciliari, aveva trasformato la sua casa in un punto di spaccio aperto a tutti: bastava citofonare per acquistare hashish. Ma martedì pomeriggio, la sua routine si è interrotta bruscamente, con un nuovo arresto da parte della Polizia Locale di Brescia. La vicenda mette in luce le sfide della giustizia nel contrasto alla criminalità diffusa.

Dal salotto di casa aveva trasformato i domiciliari in un "servizio a sportello". Bastava citofonare, entrare e uscire con qualche grammo di hashish in tasca. Ma martedì pomeriggio, la routine del 35enne pakistano si è interrotta: la Polizia Locale di Brescia lo ha arrestato di nuovo, per spaccio.

