Tennis quote Sisal | A Wimbledon per il titolo sarà ancora Sinner contro Alcaraz

L’attesa cresce a Wimbledon, dove Jannik Sinner si prepara ad affrontare il gigante Novak Djokovic. Dopo aver superato con successo sfide difficili come quella contro Shelton, il talento italiano sogna di scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis. Con la carica determinata e il cuore pieno di ambizioni, l’azzurro punta a sfidare i record e conquistare la sua prima finale di Wimbledon. Sarà un match che entrerà nella leggenda?

(Adnkronos) – Dopo essersi salvato contro Dimitrov, ed essere stato in pensiero per il gomito, Jannik Sinner ha zittito le critiche sfoggiando una prestazione maiuscola contro Ben Shelton, liquidato con secco 3-0. Ora, tra il fenomeno azzurro e la prima finale a Wimbledon c’è però l’ostacolo più grande: Novak Djokovic. Il tennista serbo, sui prati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Tennis, Wimbledon: Sinner a caccia della finale - Dopo la straordinaria vittoria nei quarti contro Shelton, il numero 1 del mondo sfida Nole per diventare il secondo italiano a guadagnarsi l’atto decisivo dei Championships. Riporta gioconews.it