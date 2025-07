Il matrimonio in Toscana che fa impazzire l’Oriente | il cantante e la blogger sposi

Un matrimonio in Toscana che conquista l'Oriente: Tyson Yoshi “The Villain”, celebre cantante cinese, e Christy Lee, blogger di successo, hanno scelto Villa La Foce per celebrare il loro amore. Un evento ricco di dettagli originali, come un brindisi con una torre di Coca Cola e tavoli che abbracciano gli alberi, creando un’atmosfera magica e innovativa. Questa unione tra musica, moda e tradizione si prospetta come uno dei matrimoni più indimenticabili del 2025, lasciando tutti senza parole.

Chianciano (Siena), 10 luglio 2025 - Una torre di Coca Cola per il brindisi al posto dello champagne, i tavoli sistemati ad “abbracciare” gli alberi come un bruco: sono alcuni dei dettagli più originali del matrimonio fra Tyson Yoshi “The Villain”, cantante cinese e la blogger, anche lei di origine cinese, Christy Lee che si è svolto a villa La Foce in Val d’Orcia. Entrambi sono noti soprattutto ai giovani e giovanissimi in particolare Tyson Yoshi, il cui vero nome è Ben Cheng Tsun Yin, nato nel 1994 a Hong Kong. Durante un concerto Tyson Yoshi ha chiesto a Christy Lee di sposarlo, dedicandole una canzone d’amore e il video è diventato presto virale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il matrimonio in Toscana che fa impazzire l’Oriente: il cantante e la blogger sposi

In questa notizia si parla di: matrimonio - cantante - blogger - toscana

Alessandra Amoroso in lacrime al suo firmacopie: la cantante è complice di una proposta di matrimonio - Alessandra Amoroso, sempre vicina ai suoi fan, ha lasciato tutti senza parole al suo firmacopie, dove si è commossa nel diventare complice di un momento magico: una proposta di matrimonio.

Il matrimonio in Toscana che fa impazzire l’Oriente: il cantante e la blogger sposi; Sorpresa nella pausa del tour: Andrea Mariano dei Negramaro sposa Lavinia; Andrea Mariano dei Negramaro ha sposato Lavinia Biancalani.

Il matrimonio in Toscana che fa impazzire l’Oriente: il cantante e la blogger sposi - Tyson Yoshi “The Villain” e Christy Lee, personaggi del web con un importante seguito, hanno detto “sì” in Val d’Orcia a villa La Foce. Secondo lanazione.it

Luis Miguel, matrimonio da sogno in Toscana della figlia Michelle Salas ... - Lo scorso fine settimana, la modella Michelle Salas, figlia del noto cantante, ha sposato l'imprenditore Danilo Diaz Granados in Toscana. Segnala corriereadriatico.it