Finalmente una notizia che rende i viaggi più semplici e veloci: in Italia e nell'UE, basta mostrare la carta d'imbarco per volare, senza obbligo di documenti aggiuntivi al gate. Una rivoluzione che semplifica la vita dei passeggeri, anche se è importante ricordare di portare sempre con sé un documento valido per eventuali controlli. Scopri come questa novità cambia il modo di viaggiare e cosa aspettarci nel prossimo futuro.

Negli aeroporti italiani non è più obbligatorio mostrare un documento di riconoscimento insieme alla carta di imbarco al gate per tutti i voli nazionali ed europei. A confermare la grande novità, anticipata dal Corriere della Sera, è stata l’Enac. I documenti precisa il presidente dell’Ente nazionale dell’aviazione civile Pierluigi De Palma, dovranno però essere sempre portati e disponibili per una qualsiasi verifica. E restano tutti i controlli di sicurezza. “C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l’obbligo ci si imbarca anche più velocemente”, ha spiegato De Palma. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Per volare in Italia e nell’Ue basta la carta d’imbarco: stop all’obbligo di mostrare i documenti

