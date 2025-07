Apple in trattativa per i diritti di F1 negli Stati Uniti

Apple si prepara a rivoluzionare il mondo delle corse automobilistiche negli Stati Uniti, affrontando ESPN per ottenere i diritti di trasmissione della Formula 1. Con l’avvicinarsi del nuovo contratto, Apple emerge come una concorrente agguerrita, pronta a sfidare gli storici leader del settore. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nel modo in cui gli appassionati vivranno le emozioni della F1. Ma quali saranno le conseguenze di questa battaglia?

Secondo il Financial Times (FT), Apple è in trattativa per i diritti di trasmissione della F1 negli Stati Uniti. Apple è ora pronta a sfidare ESPN, detentrice dei diritti statunitensi, per il nuovo contratto, che inizierĂ il prossimo anno, e BlackBook Motorsport ha appreso che le due aziende sono le piĂą serie pretendenti all’accordo. Netflix, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Apple “in trattativa” per i diritti di F1 negli Stati Uniti

