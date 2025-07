Un compleanno che si trasforma in tragedia in Un posto al sole

Un compleanno che prometteva allegria e festeggiamenti si trasforma improvvisamente in una tragedia a Palazzo Palladini. Tra litigi infuocati, tensioni irrisolte e drammi personali, gli eventi scivolano verso un climax sconvolgente. Elena, Gennaro, Marina e Giulia si trovano coinvolti in un vortice di emozioni che cambierà per sempre le loro vite. La soap napoletana ci tiene col fiato sospeso: cosa succederà ora?

È il compleanno di Gagliotti, quindi grande festa. A cui ovviamente non può mancare Elena e dunque l'evento si trasforma in una lite tra Gennaro e la moglie, arrivando persino alle mani. Scena che non lascia indifferente Marina. Mentre Giulia insiste nel suo tentativo egoistico di non lasciare solo Luca. Anche se ormai è chiara la sua volontà : togliersi la vita prima che arrivi drammaticamente l'ultimo respiro nella sofferenza più totale. Libertà di scelta che Giulia non comprende, non contempla e non accetta. Nel frattempo i due decidono di prendersi qualche altro giorno a casa di Gianluca. Tempo necessario affinché il padre Alberto scopra dove si è rifugiato.

