Prato | incendio in azienda tessile di Vaiano Procura apre inchiesta

Un vasto incendio ha devastato un'azienda tessile a Vaiano, lasciando dietro di sé ingenti danni ma fortunatamente nessun ferito. Le fiamme, di origine ancora da chiarire, hanno richiesto ore di intervento ai vigili del fuoco, mentre la procura apre un'inchiesta per fare luce sulle cause dell'incidente. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei nostri stabilimenti industriali, avviando una fase di indagini approfondite.

Le fiamme hanno completamente coinvolto la struttura, provocando ingenti danni all'intero stabilimento. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: incendio in azienda tessile di Vaiano. Procura apre inchiesta

