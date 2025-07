Uno spettacolo celebra Bartolomeo Colleoni a 550 anni dalla morte

Nel cuore di Bergamo si prepara un evento imperdibile per celebrare il 550° anniversario della scomparsa di Bartolomeo Colleoni, il condottiero che ha scritto pagine epiche nella storia italiana del Quattrocento. Il progetto “Terre Colleonesche” riunisce enti pubblici e privati in un articolato calendario di eventi tra marzo 2025 e marzo 2026, dedicati a onorare l’eredità storica e culturale di questa figura leggendaria. Un’occasione unica per riscoprire le sue gesta e il suo impatto.

Bergamo. Nel 2025 ricorre il 550° anniversario della morte del Condottiere bergamasco per antonomasia, che con la sua spregiudicatezza e abilità cambiò le sorti dell'Italia quattrocentesca. Il progetto "Terre Colleonesche", che coinvolge enti pubblici e privati per valorizzare l'eredità materiale e immateriale lasciata da Bartolomeo Colleoni, celebra questa ricorrenza con un nutrito programma di eventi, organizzati tra marzo 2025 e marzo 2026 nei luoghi simbolo del Condottiere. Anche il debutto di "Colleoni. Lo spettacolo" si inserisce nel calendario degli "eventi colleoneschi", (link: Eventi Colleoneschi – Pianura da Scoprire) ed è programmato per il 18 luglio.

Da non perdere la storia più commuovente sul leggendario condottiero Bartolomeo Colleoni... lo spettacolo teatrale *"Adesso che ti guardo per la prima volta"*, a cura di deSidera Teatro Festival Martedì 8 luglio ore 21:15 Castello di Cavernago Ingresso lib Vai su Facebook

Bartolomeo Colleoni, ovvero la sfida tra l'uomo e la storia - Debutto dello spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia La Gilda delle arti in occasione del 550esimo anniversario della morte di Bartolomeo Colleoni. Riporta ecodibergamo.it

Bartolomeo Colleoni e Martinengo, un rapporto da riscoprire - Il comune di Martinengo celebra il suo Condottiero con un convegno dal titolo: “Bartolomeo Colleoni e Martinengo, un rapporto da riscoprire”. Come scrive ecodibergamo.it