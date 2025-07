Osimhen-Galatasaray ore caldissime | ma spunta la clamorosa smentita!

Le ultime ore infiammano il mondo del calcio con voci di un possibile trasferimento di Osimhen al Galatasaray, ma una clamorosa smentita ha messo in dubbio tutte le speculazioni. La trattativa si fa sempre più intrigante: da un lato il club turco sembra pronto a mettere sul tavolo i 75 milioni richiesti, dall’altro il Napoli non accetta compromessi senza garanzie solide. In tal senso, sono arrivati aggiornamenti da un intimo…

Ore caldissime in casa Napoli sul fronte Osimhen, con l’ennesimo tassello che si aggiunge a una telenovela che assume contorni sempre piĂą grotteschi. Sappiamo che il Galatasaray avrebbe comunicato al Napoli l’intenzione di versare i 75 milioni di euro della clausola, ma chiedendo una dilazione del pagamento in piĂą rate. Il club di De Laurentiis, però, vuole prima garanzie finanziarie solide. In tal senso, sono arrivato aggiornamenti da un intimo amico del bomber nigeriano. La smentita di Buchi Laba. Il giornalista nigeriano e amico di Osimhen, tramite i propri profili social ha smentito le indiscrezioni circolate: “Non si è mai parlato di una lettera di garanzia in queste trattative. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen-Galatasaray, ore caldissime: ma spunta la clamorosa smentita!

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

