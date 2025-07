Insultano Libero Ma hanno fame | 12.30 tutti a fare la pappa

In un mondo in cui il confronto spesso degenera in insulti e ostilità, alcuni scelgono di manifestare il proprio dissenso con gesti e parole forti. Questa mattina, un gruppo di protestanti ha espresso il proprio sdegno contro Libero, usando bandiere palestinesi e un megafono stonato, mentre altri si sono riuniti per condividere il loro pensiero. La libertà di stampa e di opinione resta un pilastro fondamentale: la differenza sta nel modo in cui si sceglie di farla valere.

Urla, qualche bandiera della Palestina e soprattutto un megafono stonato per insultare Libero e tutta la sua redazione. Quattro gatti pro Pal sono venuti questa mattina a vomitare tutto l'odio covato per la linea di questo giornale (che rivendichiamo) nel raccontare ciò che accade a casa nostra e nel mondo. A cominciare dalla guerra in Medio Oriente. Non è certo colpa nostra se ricordiamo ai lettori gli orrori di Hamas e il brutale e vigliacco attacco del 7 ottobre. Ma tant'è. Ci siam dovuti prendere dei "servi sionisti" da questo sparuto gruppetto in gita.

