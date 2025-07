Ciro Solimeno contro l’ex di Martina De Ioannon | dissing social e reazioni

Tra le coppie più amate nate quest’anno a Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon sono al centro di un vero fuoco di fila mediatico. Dopo aver smentito voci sul loro possibile ingresso al Grande Fratello, ora sono finiti sotto i riflettori per un episodio di dissing social che ha scatenato reazioni a catena. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme e analizzando i dettagli di questa sorprendente vicenda.

