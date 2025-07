Assegnazioni provvisorie 2025 26 indicazioni per GPS sostegno e concorso PNRR

Le assegnazioni provvisorie 2025/26 riservano importanti novità, con deroghe ai vincoli di mobilità per categorie specifiche e nuove opportunità per docenti GPS sostegno e concorso PNRR. Grazie a queste indicazioni aggiornate, il personale docente potrà affrontare con maggiore flessibilità il proprio percorso professionale. Scopriamo insieme tutte le novità e le modalità di domanda, per garantire un futuro scolastico più sereno e strutturato.

Il contratto integrativo sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il personale docente nel 202526 introduce importanti novità, tra cui deroghe ai vincoli di mobilità per determinate categorie. Particolare attenzione è riservata ai docenti assunti da GPS sostegno e dal concorso PNRR1, con possibilità di domanda anche in modalità cartacea con riserva Mobilità annuale e vincoli: . Assegnazioni provvisorie 202526, indicazioni per GPS sostegno e concorso PNRR . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

