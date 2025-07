Appia patrimonio Unesco pressing per il riconoscimento dei comuni pontini esclusi

Riattivando l’attenzione sulla storica via Appia Regina Viarum, i sindaci pontini si impegnano con determinazione per ottenere il riconoscimento UNESCO anche dei tratti finora esclusi. Coordinati dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, questi amministratori dimostrano come la tutela del patrimonio possa unire comunità e storia, valorizzando le radici culturali di un territorio ricco di fascino e storia millenaria. L’obiettivo è rendere la strada simbolo di identità e bellezza, promuovendo un futuro integrato e sostenibile.

Si torna a parlare dell’Appia Regina Viarum patrimonio dell’Unesco dopo che i sindaci pontini hanno portato avanti una nuova iniziativa per spingere verso il riconoscimento dei tratti esclusi dal tracciato. I primi cittadini, coordinati dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: appia - patrimonio - unesco - riconoscimento

“Città Patrimonio Unesco”, il Rotary di Benevento partecipa al bando con un video-progetto sulla Via Appia Traiana - Il Rotary Club Benevento, con la collaborazione di RibellArci di Apice, ha conquistato il primo premio nel bando “Città Patrimonio UNESCO” grazie a un coinvolgente video sulla Via Appia Traiana.

Modifica perimetri del sito UNESCO “Appia Regina Viarum”: Appello dai Sindaci della Provincia di Latina I Sindaci dei Comuni della Provincia di Latina, coordinati dalla Provincia stessa, guidata dal Presidente Gerardo Stefanelli, hanno inviato una lettera con Vai su Facebook

Via Appia patrimonio Unesco: la Provincia chiede l’inclusione dei tratti esclusi; Modifica perimetri del sito Unesco “Appia Regina Viarum”: Appello dai Sindaci della Provincia di Latina; Appia Week, in bici lungo la Regina Viarum.

Via Appia patrimonio Unesco: la Provincia chiede l’inclusione dei tratti esclusi - Il presidente Gerardo Stefanelli e i sindaci di sei Comuni pontini scrivono al Ministero della Cultura per accelerare la modifica dei perimetri del sito “Appia Regina Viarum” ... Lo riporta latinaoggi.eu

La Via Appia entra nel Patrimonio Unesco: è il 60° sito italiano a ... - Roma, 27 luglio 2024 – La Via Appia diventa Patrimonio dell’Unesco: è il 60° sito riconosciuto come tale in Italia. quotidiano.net scrive