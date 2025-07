Sinner-Djokovic inizia un giorno prima | allenamento ‘a vista’ per Jannik e Nole a Wimbledon

L’attesa cresce a Wimbledon, dove il duello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si fa ancora più palpitante: i due campioni hanno iniziato il loro allenamento in anticipo, preparando il terreno per un confronto che promette emozioni mozzafiato. Con l’anticipazione di questa giornata speciale, il loro incontro si preannuncia come uno dei più avvincenti della stagione. La sfida definitiva sta per cominciare, e Londra è pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia del tennis.

(Adnkronos) – La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic comincia in anticipo. Oggi, giovedì 10 luglio, i due si sono allenati sui campi numero 1 e 2 dell'Aorangi Park (zona nord dell'All England Club), alla vigilia di un confronto attesissimo a Londra. Sinner ha scelto il primo campo, intorno alle 12.

