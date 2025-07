Rapporto Invalsi 2025 uno studente su due non ha un livello base in italiano e matematica

rapporto che chiama urgentemente a riflettere sulla qualità dell’istruzione in Italia. La mancanza di competenze fondamentali rischia di compromettere il futuro dei giovani e la competitività del Paese. È il momento di intervenire con decisione per invertire questa tendenza preoccupante e garantire a tutti una educazione solida e inclusiva.

Il Rapporto Invalsi 2025 fotografa una scuola italiana in difficoltà su tutti i fronti. Dopo i timidi segnali di ripresa del 2024, gli apprendimenti tornano a peggiorare dalla scuola primaria fino alle superiori, con risultati deludenti soprattutto in italiano e matematica. Il quadro più critico emerge alla fine del ciclo scolastico: circa uno studente su due termina le superiori senza possedere competenze adeguate nelle due materie di base. Un dato che riflette una fragilità strutturale del sistema e un persistente divario Nord-Sud. Allarme alle superiori nel Rapporto Invalsi: risultati in calo ovunque.

