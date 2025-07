Meloni arriva alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina alla Nuvola a Roma – Il video

Giorgia Meloni fa il suo ingresso alla Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina 2025 alla Nuvola di Roma, un evento cruciale per rafforzare il sostegno internazionale e pianificare il futuro di una nazione in difficoltà. Con il suo arrivo, si apre un importante momento di dialogo tra Italia e Ucraina, volto a promuovere ricostruzione, pace e stabilità. La leadership italiana si fa sentire: è un passo deciso verso un domani più stabile e prospero.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Centro congressi La Nuvola di Roma per la Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina 2025, organizzata dai Governi italiano e ucraino. Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

