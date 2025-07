Gravina | Mondiale? Dobbiamo iniziare a vincere non ci sono scuse Su Retegui in Arabia dico questo

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, lancia un messaggio chiaro e deciso: il nostro obiettivo è vincere, senza scuse né tentennamenti. Dopo aver conquistato la qualificazione al Mondiale 2026, è tempo di mettere da parte le parole e concentrarsi sulla vittoria. La strada verso il successo passa dalla determinazione e dall’impegno di tutti. Ora più che mai, dobbiamo credere nelle nostre capacità e dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sulla qualificazione degli azzurri al prossimo Mondiale nel 2026. I dettagli. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato importanti dichiarazioni a margine del Consiglio Federale, affrontando temi cruciali per il futuro del calcio italiano. In merito alla qualificazione ai Mondiali dell' Italia, ha sottolineato l'urgenza di concentrarsi sulle vittorie, senza margini di errore. Per quanto riguarda la Nazionale Under 21, Gravina ha confermato che Fabio Baldini è uno dei candidati per il ruolo di CT, mentre ha anche commentato la partenza di Retegui verso l'Arabia Saudita, evidenziando gli effetti della globalizzazione sul calcio italiano.