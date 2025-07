Via Libera al Riordino dell'Archivio Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro.

Arezzo, 10 luglio 2025 – La storica riapertura dell’archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro segna un passo importante nel recupero della memoria e delle radici della Valtiberina Toscana. Questo progetto di riordino e unificazione, che restituisce al pubblico un patrimonio prezioso risalente al XIV secolo, promette di valorizzare la cultura locale e di rafforzare il senso di identità. Il futuro di questa testimonianza storica è ora più vicino che mai.

Arezzo, 10 luglio 2025 – V ia Libera al Riordino dell'Archivio "Ex Spedali Riuniti" di Sansepolcro Un importante tassello della storia di Sansepolcro e della Valtiberina Toscana sta per tornare al suo posto. È stato avviato il progetto di riordino e unificazione dell'Archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro, un patrimonio documentario che affonda le sue radici nel lontano XIV secolo. L'ambizioso progetto ha ottenuto il via libera in virtù del positivo esito conseguito nel Bando n. 35 del 3 febbraio 2025 della Direzione Generale Archivi, sessione progetti di ricerca scientifica. Tale successo si è attuato grazie all'interesse e all'impegno congiunto dell'AUSL Toscana Sud Est, in qualità di capofila, e della Biblioteca comunale "Dionisio Roberti" di Sansepolcro come partner. 🔗 Leggi su Lanazione.it