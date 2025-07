Meloni apre Conferenza su Ricostruzione Ucraina | Grande partecipazione mostra futuro che vogliamo – Il video

In un clima di speranza e unità, Meloni apre la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, attirando una partecipazione senza precedenti: 70 nazioni, oltre 40 organizzazioni internazionali e migliaia di aziende si riuniscono a Roma per delineare il futuro che vogliamo costruire insieme. Questa straordinaria assemblea testimonia l’impegno globale verso una pace duratura e una rinascita sostenibile. Il video racconta il senso di questa giornata storica, simbolo di solidarietà e speranza.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Ringrazio la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Europeo, i Presidenti, iPrimi Ministri, i tanti colleghi che sono venuti qui oggi a Roma per partecipare a questa importante iniziativa e tutte le delegazioni che sono presenti. Voglio ringraziarli perché i numeri impressionanti di questa conferenza, 70 nazioni rappresentate, oltre 40 organizzazioni internazionali, migliaia tra aziende e realtà della società civile, raccontano meglio di qualsiasi altra iniziativa quale futuro tutti insieme vediamo per l'Ucraina e con quanta convinzione crediamo in quel futuro. 🔗 Leggi su Open.online