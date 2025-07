Milan-Como verso l’Australia | svolta storica per la Serie A

Il calcio internazionale si prepara a scrivere un nuovo capitolo: Milano e Como potrebbero regalare ai tifosi una storica prima in Australia. La sfida tra i due club, prevista per l’8 febbraio 2026, potrebbe essere la prima partita di Serie A giocata oltremare, segnando un passo importante verso l’espansione globale del calcio italiano. La decisione finale è arrivata: il match si giocherà all’Optus Stadium di Perth, aprendo nuove frontiere per il nostro campionato.

Milan-Como potrebbe diventare la prima partita di Serie A giocata in Australia. Il match, valido per la 24ÂŞ giornata e in programma nel weekend dell' 8 febbraio 2026, non potrĂ disputarsi a San Siro, impegnato nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La Lega Serie A ha proposto l' Optus Stadium di Perth come sede alternativa, e nella giornata odierna è arrivato il via libera della FIGC, come da comunicato ufficiale: "Parere positivo del Consiglio Federale alla richiesta della Lega di A di disputare Milan-Como a Perth." PerchĂ© la storica trasferta diventi realtĂ , serviranno ora i via libera da federazione australiana, UEFA, AFC e FIFA.

