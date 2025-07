Com’è possibile che Grok lodi Hitler e dopo due giorni Musk presenti già il suo nuovo modello

Dopo le controversie sollevate dai post antisemiti di Grok, xAI di Elon Musk svela il suo nuovo modello, promettendo innovazioni sorprendenti. Tuttavia, tra luci e ombre, l’incidente mette alla prova la fiducia nel futuro dell’intelligenza artificiale in ambito aziendale. Riusciranno Musk e il suo team a superare questa crisi e a conquistare nuovamente il mercato? Scopriamolo insieme.

Dopo i post antisemiti del chatbot Grok, xAI presenta il suo nuovo modello. Nonostante i risultati tecnici impressionanti, l’incidente rischia di rallentare l’adozione del modello in ambito aziendale, e per Elon Musk nascondere la polvere sotto il tappeto potrebbe non essere sufficiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: modello - grok - musk - possibile

Grok 4 è il modello linguistico più potente di xAI: anche in Italia il piano da 349 euro al mese - Scopri Grok 4 232, il modello linguistico più potente di XAI, ora disponibile anche in Italia! Con un piano mensile da 349 euro, potrai sfruttare funzionalità avanzate come la configurazione multi-agente con SuperGrok Heavy, per affrontare le sfide più complesse con efficienza e precisione.

Ue dopo richiesta della Polonia valuta indagine su Grok, l’AI di Elon Musk #ia #grok #musk #ue #10luglio Vai su X

Musk si è spesso lamentato del fatto che le versioni precedenti del chatbot producevano risposte troppo 'woke', e venerdì scorso (4 luglio) ha detto agli utenti di aspettarsi un cambiamento nelle risposte di Grok dopo l'aggiornamento che sarebbe avvenuto nel f Vai su Facebook

Com’è possibile che Grok lodi Hitler e dopo due giorni Musk presenti già il suo nuovo modello; Musk presenta Grok 4 e SuperGrok Heavy, l'abbonamento da 300 dollari per l'IA che si paragonava a Hitler; Elon Musk presenta Grok-3: il chatbot più intelligente al mondo.

Com’è possibile che Grok lodi Hitler e dopo due giorni Musk presenti già il suo nuovo modello - Non è poi così strano nell'universo di Elon Musk, dove tutto brucia in fretta: CEO, sistemi di moderazione, chatbot e, se necessario, anche il buon senso. Come scrive fanpage.it

Grok 4: l’IA di Elon Musk è “più intelligente di un dottorato” e sfida GPT-5 - xAI presenta Grok 4, il nuovo modello AI che secondo Elon Musk supera il livello di un dottorato in ogni disciplina, con prestazioni da record nei test accademici e una versione Heavy multi- Si legge su news.fidelityhouse.eu