abusava delle allieve arrestato un maestro di arti marziali a roma per violenza sessuale aggravata

Una triste vicenda scuote Roma: un maestro di arti marziali di 38 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su allieve minorenni. Le indagini, partite dalla denuncia di una madre preoccupata, hanno portato alla scoperta di ripetute e inquietanti violenze perpetrate nell’ambito della sua attività. Un episodio che evidenzia l’importanza di denunciare ogni comportamento sospetto per proteggere i più vulnerabili e garantire la sicurezza nelle comunità.

Abusava delle allieve minorenni. Per questo un 38 enne romano, maestro di taekwondo, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Roma, hanno preso il via dalla denuncia di una delle mamme delle piccole insospettita dai comportamenti anomali della figlia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le violenze, ripetute sistematicamente,.