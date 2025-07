Centri di raccolta scommesse senza licenza il questore ne dispone la chiusura immediata

In un'epoca in cui il gioco d’azzardo è sotto stretta sorveglianza, la legalità resta fondamentale. Recenti controlli a Acireale hanno portato alla luce centrali di scommesse prive di licenza, con il questore che ha disposto la chiusura immediata. Un intervento decisivo per tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle norme. La lotta all'illegalità si fa sempre più intensa, rafforzando il nostro impegno a proteggere il settore e i suoi utenti.

Gli agenti del commissariato di Acireale hanno effettuato, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei controlli amministrativi in centri di raccolta di scommesse di Acireale e dintorni. Dagli accertamenti è emerso che due esercizi operavano senza la licenza del questore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

