Ex Inter ufficiale il ritorno di Dzeko in Serie A | c’è l’annuncio della Fiorentina

Dopo un’esperienza al Fenerbahçe, Edin Dzeko torna ufficialmente in Serie A, questa volta indossando la maglia della Fiorentina. L’attaccante bosniaco, ex Inter, firma un contratto fino al 2026, con possibilità di rinnovo automatico. Un ritorno che infiamma il calcio italiano e apre nuovi scenari per la Viola: scopriamo i dettagli di questa operazione sorprendente e cosa può portare il nuovo acquisto a Firenze.

Ex Inter, ufficiale il ritorno di Edin Dzeko in Serie A con il comunicato della Fiorentina. Tutti i dettagli sul futuro del bosniaco. Dopo l’esperienza al Fenerbahce, Edin Dzeko torna in Serie A, ma questa volta con la maglia della Fiorentina. Il bomber bosniaco, ex Inter, ha firmato un contratto che lo legherà ai viola fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico al 30 giugno 2027 in base al verificarsi di determinate condizioni. Il ritorno del classe 1986, che ha collezionato in Italia 2 anni con i nerazzurri, rappresenta una mossa importante per la Fiorentina, che si rinforza con un attaccante di grande esperienza internazionale e capacità realizzativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ex Inter, ufficiale il ritorno di Dzeko in Serie A: c’è l’annuncio della Fiorentina

