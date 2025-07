Ricostruzione Ucraina Meloni | Istituito fondo equity Ue da €10mld per aiutare Kiev ambasciata russa | Avidi e ingordi - VIDEO

Mentre le speranze di ricostruzione si intrecciano con accuse di ingordigia e strategie geopolitiche, l’Unione Europea ha istituito un fondo equity di 10 miliardi di euro per aiutare la ripresa dell’Ucraina. Ma dietro questa iniziativa si celano giochi di potere e interessi nascosti, come denuncia Mosca. La domanda è: sarà davvero un aiuto sincero o solo un'altra mossa in una partita di diplomazia complicata?

Per Mosca "dietro alla conferenza per la ripresa dell’Ucraina apertasi oggi a Roma si nasconde una logica cinica e menzognera che viene portata avanti dagli attuali leader dei Paesi occidentali, Italia compresa" Un nuovo fondo equity europeo da 10 miliardi di euro per sostenere la ricostruzio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ricostruzione Ucraina, Meloni: “Istituito fondo equity Ue da €10mld per aiutare Kiev”, ambasciata russa: “Avidi e ingordi” - VIDEO

