In un contesto internazionale segnato da tensioni e accuse reciproche, la conferenza sull'Ucraina a Roma si svolge tra dichiarazioni di solidarietà e sfide geopolitiche. Meloni si schiera fermamente dalla parte giusta della storia, promuovendo impegni economici significativi, mentre Zelensky denuncia il rifiuto del dialogo pacifico da Mosca. Tra nuove proposte di Rubio e attacchi dronici, il futuro del conflitto rimane incerto: l'Italia si prepara a giocare un ruolo chiave.

Rubio parla di una "nuova idea" sull'Ucraina: "Lavrov l'ha condivisa con me, ora io la sottoporrà a Trump". Meloni al summmit di Roma: "Impegni da oltre 10 miliardi". Tajani: "Kiev non è sola". Massiccio attacco con droni lanciato dalla Russia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Zelensky: "Da Mosca puro terrorismo, rifiuta ogni pace" | L'ambasciata russa: "A Roma cinici e ingordi"

Aperta a #Roma la conferenza per la ripresa dell'#Ucraina organizzata dai governi italiano e ucraino. Ad accogliere #Zelensky – e gli altri capi di Stato e di governo – la premier #Meloni. "Vogliamo costruire un futuro forte per l'Ucraina", ha detto Meloni. #Tg1

Si è aperta a #Roma la conferenza per la ripresa dell'#Ucraina organizzata dai governi italiano e ucraino. Ad accogliere #Zelensky – e gli altri capi di...

