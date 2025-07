Bonus trasporti da 300 euro per studenti | la proposta di Elly Schlein

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, propone un bonus trasporti da 300 euro per studenti tra i 14 e i 24 anni, un'iniziativa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui i giovani si spostano. Questa misura mira a ridurre le spese di trasporto pubblico, alleggerendo le finanze delle famiglie con redditi medio-bassi e favorendo l'accesso all'istruzione e alle attivitĂ extrascolastiche. Scopriamo insieme come questa proposta potrebbe cambiare il futuro dei nostri giovani.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha lanciato una nuova proposta pensata per i giovani: un bonus trasporti da 300 euro rivolto agli studenti tra i 14 e i 24 anni. Il contributo mira a sostenere le spese legate al trasporto pubblico locale, alleggerendo i costi per le famiglie con redditi medio-bassi. Il Partito Democratico . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Bonus trasporti fino a 300 euro per gli under 24: cosa dice la proposta del Pd per studenti e fuorisede

Vogliamo rendere gratuito il trasporto pubblico studentesco. La nostra proposta è semplice: Un buono di 300 euro per studenti da 14 a 24 anni con ISEE inferiore a 30mila euro per l'acquisto dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico. Un buono di 2

