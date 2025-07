Mercati ortofrutticoli di Cesena e Rimini eccedenze alimentari distribuite a migliaia di persone

In un’Emilia Romagna generosa e solidale, i mercati ortofrutticoli di Cesena e Rimini diventano protagonisti di un'iniziativa straordinaria: Logistica Solidale. Questo progetto, nato a Parma e ora diffuso in tutta la regione, trasforma le eccedenze alimentari in un gesto di solidarietà, distribuendo cibo a migliaia di persone bisognose. Un esempio di come territori, enti e produttori possano unire le forze per creare un impatto positivo e duraturo.

Unisce territori e persone, enti del terzo settore, mercati ortofrutticoli e produttori locali. Si chiama Logistica Solidale Emilia Romagna Mercati ed è il progetto che da Parma ha messo radici coinvolgendo anche gli altri protagonisti della Rete d’impresa dei mercati ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

